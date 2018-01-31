الشرعية اليمنية.. الحوثي يمارس حربا إيرانية بالوكالة

أكدت الحكومة الشرعية اليمنية أن ميليشيات الحوثي تمارس حرباً بالوكالة لصالح أجندة إيران التوسعية في المنطقة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، خلال لقاء جمعه مع عدد من الأكاديميين في نيويورك، الثلاثاء، إن ميليشيات الحوثي ومن ورائها إيران تنتهك قرارات الشرعية الدولية لاسيما تلك المتصلة بمد المليشيات بالصواريخ الباليستية التي تستخدمها في قصف دول الجوار.

وأضاف اليماني أن إيران تمارس دورا تخريبياً عبر أذرعها الحوثية في اليمن والفصائل الإرهابية في دول المنطقة، لافتاً إلى أن مليشيات الحوثي تمارس حرباً بالوكالة لصالح أجندة إيران التوسعية في المنطقة.

كما شدد على أهمية دور المجتمع الدولي في الضغط على الدول المارقة وكبح تطلعاتها العدوانية وسلوكها التوسعي في المنطقة.

