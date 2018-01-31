اليمن.. الجيش يعلن استعادة معسكر اللواء الرابع في عدن

أعلن العميد مهران القباطي، قائد اللواء الرابع حماية رئاسية في #عدن ، الأربعاء استعادة السيطرة على معسكر اللواء في حي دار سعد شمال مدينة عدن، بتدخل مباشر من التحالف، وذلك بعد ساعات على اقتحام مسلحي المتمردين الجنوبيين للمعسكر صباح الثلاثاء .

وقال العميد مهران في منشور له على فيسبوك، إن قوات اللواء متواجدة بالكامل داخل المعسكر، وتم تعزيزها بعدد من القادة والمقاتيلن وقوات تم سحبها من جبهة المخا في الساحل الغربي، ومن الشرطة العسكرية في لحج، كما تم استرجاع ما نهب من آليات عسكرية وأسلحة متوسطة وخفيفة.

إلى ذلك، عبر عن شكره لتدخل المملكة السعودية من أجل حقن دماء اليمنيين، ودعهما لاستقرار الأوضاع في عدن.

