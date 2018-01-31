اليمن.. الجيش يعلن شمال وشرق تعز مناطق عسكرية مغلقة

أعلنت قيادة اللواء 22 ميكا في مدينة تعز، الأربعاء، عدة مناطق شمال وشرق المدينة مناطق عسكرية محذرة المواطنين من الاقتراب، فيما تتواصل المعارك في عدة جبهات بعد إعلان الجيش الوطني عملية عسكرية واسعة لتحرير المحافظة من مليشيا الحوثي.

ودعت قيادة اللواء من يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي من أبناء تعز المغرر بهم إلى تسليم أنفسهم كفرصة أخيرة لحقن دمائهم.

يذكر أنه خلال الأيام الأخيرة تم تحرير الصرمين، وأبعر، والعدنة، ولوزم ، واللصب، والكريفات، وتحرير أجزاء من تبة الجعشاء، بالإضافة إلى تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشمالية، وذلك بتنسيق مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، والضربات الجوية الدقيقة والدعم اللوجيتستي اللذين كان لهما أثر كبير جداً في إنجاز الانتصارات في تعز.