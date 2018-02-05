اليمن.. الجيش اليمني يدخل مدينة حيس في الحديدة

أفاد مراسل "الحدث"، الاثنين، أن الجيش الوطني اليمني يصل وسط مدينة #حيس في الحديدة غرب اليمن، ويسيطر على ثاني مديرية في محافظة الحديدة.

وكان #الجيش_اليمني، أعلن في 27 يناير الماضي، اقترابه من السيطرة على مركز مديرية حيس جنوب #الحديدة، وذلك بعد تحريره بدعم من التحالف العربي عدة مناطق جديدة هناك، واستكمال الحصار عليها من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.

وأوضح ركن عمليات لواء صقور تهامة في الجيش اليمني، العقيد فاروق الخولاني، أن القوات أصبحت على بعد 4 كيلومترات عن مركز مديرية حيس، وسط تقدمات متسارعة في الأثناء خلال المعارك الدائرة ضد ميليشيات #الحوثي الانقلابية.

وأكد أنه تم خلال المعارك المستمرة تحرير قرى ومناطق القرينية وحسي أحمد ومحوى السبيع والخرابا وحسي الحنجلة ودار ناجي، ومفرق حيس الخوخة في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وبالتزامن، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية في حيس، لدعم تقدم الجيش الوطني، بحسب مصادر ميدانية.

وتقع حيس بالقرب من شريط ساحلي يربط عاصمة محافظة الحديدة غرب #اليمن، بمنطقة باب المندب.