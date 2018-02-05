كاميرا "الحدث" توثّق عملية عسكرية للجيش اليمني في صعدة

استعاد #الجيش_الوطني في #اليمن منطقة وعرة من محافظة صعدة، وذلك بدعم من التحالف العربي بعد عملية عسكريةٍ ساخنة.

وتوجه فريق "الحدث" إلى المنطقة في اليوم التالي، كان الحذر قائما، لأن قناصة #الحوثيين ليسوا بعيدين.

لقاء سريع داخل السيارة لأحد ضباط التحالف، يتحدث فيه عن الموقع واستعادة الجيش الوطني بدعم التحالف للمنطقة.

سار الفريق على طريق جبلية ممهدة نسبياً، حيث زرع #الحوثيون عليها آلاف الألغام بشكل عشوائي.

وعلى قمة الجبل أوكار هيّؤوها لأنفسهم، تجنباً للقصف المدفعي الذي لم ينجوا منه.

كانت مخابئهم خلف الصخور، خصوصا عند اقتراب مروحيات الأباتشي.

وهناك غرفة بنتها الميليشيات الحوثية، وهي أحد المتاريس التي استخدمتها لتحصن فيها، لكنها كانت هدفاً سهلاً لطيران التحالف.

فيما تستمر عمليات التحالف في العمق اليمني دعماً لمسار الجيش الوطني، وفي كل يوم تحقق تقدما وسط تراجع الميليشيات.