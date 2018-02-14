بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يتقدم على عدة جبهات

نجح الجيش الوطني اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية من تحقيق تقدم على عدة جبهات، حيث أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش أجبر ميليشيات الحوثي على التراجع من عدة جبال على جبهة القبيطة غرب محافظة لحج.



بينما يستمر الجيش اليمني في التقدم بجبهة كرش، وسط معارك عنيفة مع المليشيات.



كما أكدت مصادر يمنية بأن ما لايقل عن خمسة من عناصر الحوثي قتلوا خلال المواجهات شمال مدينة تعز بينهم القيادي الحوثي المكنى بأبو طه الغليسي.



وتتواصل المعارك العنيفة في مديرية الجراحي جنوبي الحديدة، في وقت شنت المليشيا قصفا مكثفا على الأحياء السكنية في مديرية حيس.



وفي جبهة ميدي عرب حجة، قتل عدد من الانقلابيين خلال المعارك مع قوات الشرعية.