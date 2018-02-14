محافظ الحوثي بتعز لمديري المديريات:التجنيد أو الاستقالة

كشف مقطع جديد لمحافظ ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، عبده الجندي، عن استجدائه مديري المديريات التي تسيطر عليها الميليشيات ومطالبتهم بالتجنيد وإرسال المقاتلين إلى جبهات القتال.

وكشف عبده الجندي عن حالة الانهيار التي وصلت إليها الميليشيات بعد تناقص أعداد مقاتليها في الجبهات وفرض التجنيد الإجباري على المواطنين.

وقال الجندي "إن المقياس الأساسي لنجاح أي مدير أو مسؤول في محافظته هو بالتجنيد حيث وجه مديرين بضرورة التجنيد أو الاستقالة".

وتسعى ميليشيات الحوثي إلى استقطاب المجندين بكافة الطرق، نظراً للعزوف الشعبي عن التجاوب معهم.

ولجأت ميليشيات الحوثي مؤخراً، إلى إلزام خطباء المساجد في العاصمة صنعاء بالدعوة إلى التجنيد.

وقالت مصادر في العاصمة صنعاء، إن خطباء المساجد دعوا إلى الإقبال على التجنيد الذي دعت له سلطات الانقلاب، بعد تعميم للميليشيات على كافة المساجد في العاصمة يطالبهم بذلك.