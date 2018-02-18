توجه دولي لإدانة #إيران بسبب صواريخها الباليستية للحوثي

قالت وكالة "رويترز" إن كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يعملون على مشروع قرار سيقدم لمجلس الأمن لمطالبته بإدانة إيران التي فشلت في منع وقوع صواريخها البالستية في يد ميليشيا الحوثي.

وبحسب مسودة المشروع ستطالب تلك الدول المجلس باتخاذ إجراءات ضد أي نشاط متعلق باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن وضد انتهاك إيران للعقوبات المفروضة عليها.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أشارت إلى أنه منذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني، زاد دعم طهران للميليشيات والجماعات الإرهابية بشكل ملحوظ.

وأفاد دبلوماسيون أن بريطانيا أعدت مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه، إذ يتعين اعتماد المشروع في 26 من فبراير الحالي.

الحديث عن مسودة القرار البريطاني الفرنسي الأميركي جاء متزامناً مع مقال لنيكي هيلي نُشر في صحيفة "نيويورك تايمز"، وجاء فيه أن إيران دأبت منذ التوقيع على الاتفاق النووي على دعم الميليشيات الخطيرة وجماعات الإرهاب بشكل ملحوظ، وأن صواريخها وأسلحتها المتطورة بدأت تظهر في مناطق الحرب في كل أنحاء الشرق الأوسط.

وكان تقرير للجنة من خبراء الأمم المتحدة عرض على مجلس الأمن مخلفات صواريخ باليستية وقذائف وطائرات من دون طيار كلها إيرانية المنشأ، أدخلت إلى اليمن واستخدمت أيضاً في مهاجمة السعودية.