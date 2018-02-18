مقتل وإصابة 60 حوثيا خلال صد هجوم للميليشيات باتجاه حيس

تتواصل المعارك العنيفة في جبهات الساحل الغربي بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، حيث أفشل الجيش الوطني محاولات تسلل للمليشيات في أطراف مديرية حيس بعد أن قام بقصف تجمعات وتعزيزات للمليشيات كانت متوجهة إلى مديرية حيس ومواقع أخرى شرقي معسكر خالد بن الوليد ومنطقة الهاملي بمديرية موزع.

وكانت مصادر عسكرية أفادت بأن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه مديرية حيس، مضيفة أن أكثر من 60 عنصراً من الميليشيات سقطوا بين قتيل وجريح، فضلاً عن أسر عدد منهم بدعم من طائرات التحالف.

المصادر أوضحت أن الميليشيات شنت هجومها مستخدمة الدراجات النارية تحت غطاء ناري من المدفعية وصواريخ الكاتيوشا في محاولة يائسة لاستعادة مواقعها في المديرية.

واضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت من اغتنام أسلحة ثقيلة وقذائف هاون وصواريخ متنوعة خلفها المتمردون وأسرت عدداً من عناصرهم أثناء محاولتهم الهرب إلى المزارع والجبال المحيطة بالمنطقة.

من ناحية أخرى، تواصلت المعارك العنيفة في جبهة مقبنة والجبهة الغربية بمدينة تعز، متركزة في محيط جبل العويد، ومدرسة بلال بن رباح.

وتزامنت المعارك مع غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية على تعزيزات للمليشيا في الأطراف الغربية للمديرية ذاتها ومنطقة ''المضربة"، ما أدى إلى سقوط 7 قتلى بصفوف الميليشيا الانقلابية، وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية.