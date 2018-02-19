اليمن.. عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في "المصلوب"

نفذت قوات الجيش الوطني فجر الاثنين، عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة #الجوف شمالي شرق #اليمن .

وأفاد مصدر عسكري لـ" الحدث " أن قوات الجيش الوطني نفذت عمليتها على مواقع تمركز الحوثيين في مناطق "الهيجة -العقدة-الحلو" في مديرية المصلوب.

وبحسب موفد الحدث فإن قوات الجيش تمكنت من قتل عناصر المليشيات في تلك المواقع في حين فر آخرون.

يذكر أن طيران #التحالف الداعم للشرعية في اليمن نفذ السبت الماضي 30 غارة جوية في محافظات "حجة -صعدة -الجوف"، ودمر خلالها عدة أهداف تابعة للميليشيات الحوثية.

كما دمر طيران التحالف منصة صواريخ وأكثر من 10 مركبات عسكرية كانت تقل عناصر للحوثيين إلى جبهاتهم، كما متاريس وأوكار استخدمتها الميليشيات حصناً لها.

