مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في البيضاء

يخوض الجيش الوطني، منذ صباح الجمعة، اشتباكات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف جبهات القتال في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت منذ فجر الجمعة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات في محور أعشار، تكبّدت خلالها الميليشيات قتلى وجرحى.

كما شهدت العيشمة وهبته، اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة ومدافع الهاون، فيما شهد محور المركوزة تبادل قصف بالعيارات الثقيلة.

وأكدت المصادر وصول قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مستشفى رداع، سقطوا جراء قصف مدفعي لقوات الجيش على مواقع الميليشيات في جبل باعرف المطل على فضحة.