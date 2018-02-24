البيت الأبيض يشيد بمساعدة السعودية والإمارات لليمن

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لجهود السعودية والإمارات وقرارهما تخصيص مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية وإعادة تأهيل الموانئ والبنى التحتية في اليمن.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة السعودية والإمارات لإيصال المواد الغذائية والطبية لليمنيين الذين يعانون منذ حوالي أربع سنوات من ممارسات الميليشيات.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والسلع دون أي عوائق، داعية ميليشيات الحوثي إلى التعاون مع المجتمع الدولي حتى يحصل ملايين اليمنيين في المناطق التي تقع تحت سيطرتهم على المساعدات.