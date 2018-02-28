اليمن.. قوات الشرعية تتقدم في نهم وصرواح

أعلن المركز الاعلامي للجيش الوطني أن قوات الشرعية، واصلت الثلاثاء تقدمها بإتجاه منطقة مَسوَرَة في جبهة #نهم شرق #صنعاء ، وسط معارك عنيفة لليوم الرابع، على امتداد مختلف المحاور، قتل خلالها نحو خمسين عنصرا من ميليشيات الحوثي.

وأكدت مصادر عسكرية أن أكثر من ٣٠ عنصراً من الميليشيات قتلوا في جبهة ميمنة نهم، إضافة إلى مقتل سبعة عشر حوثيا حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، في جبهة ميسرة.

وفي جبهة صرواح في #مأرب ، دحرت قوات الشرعية ميليشيات الحوثي من موقعين في المخدرة، وصدت محاولة تسلل لهم، ما أسفر عن مقتل وجرح نحو ثلاثة عشر من الميليشيات.

أما في جبهة الساحل الغربي في #الحديدة فشنت طائرات تحالف دعم الشرعية ف ياليمن الثلاثاء عشرات الغارات على مخابئ أسلحة وثكنات عسكرية للميليشيات في عدد من المزارع القريبة من مركز مديرية الجراحي وفي مديرية زبيد على الساحل الغربي جنوب محافظة الحديدة ، ما ادى الى مقتل العشرات وتدمير اليات عسكرية للميليشيات.

