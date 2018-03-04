الجيش اليمني: بيننا وبين مطار صنعاء خطوة واحدة

أكد #الجيش_اليمني، السبت، أن تقدم قواته في مديرية #أرحب شمال العاصمة صنعاء يمثل "انتصارا كبيرا".

وأكد قائد قوات الاحتياط في #الجيش_اليمني اللواء سمير الحاج، أن ذلك التقدم يجعل قوات الحكومة الشرعية "أمام خطوة فقط للوصول إلى مطار صنعاء الدولي".

وتطل مرتفعات مديرية أرحب مباشرةً على #مطار_صنعاء الدولي وقاعدة #الديلمي الجوية العسكرية المجاورة في العاصمة صنعاء.

وأوضح الحاج أن وصول قوات الجيش الوطني إلى أرحب ستقطع خطوط الإمداد القادمة من شمال العاصمة #صنعاء إلى الميليشيات الحوثية المتواجدة في باقي المواقع في نهم شرق صنعاء. وأضاف أن ذلك سيسهل "مهمة القوات المتواجدة هناك في التقدم بشكل أعمق صوب مديرية بني حشيش (أولى مديريات أمانة العاصمة صنعاء)".

وأفاد قائد قوات الاحتياط بالجيش اليمني، في تصريحات صحافية أن "منطقة أرحب تمثل حاضنة كبيرة للشرعية وترفض الميليشيات". وتوقّع أن يزيد دخول قوات الجيش الوطني إلى أرحب من عزيمة هذه الحاضنة ومقاومتها للانقلابيين.

وأكد اللواء الحاج أن الحوثيين باتوا يخسرون في كل الجبهات العسكرية.

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت الجمعة، اقتحام مديرية أرحب شمال شرقي العاصمة صنعاء، والتقدم إلى منطقة هران أرحب والسيطرة على مواقع على الطرق المؤدية إلى محافظة الجوف ونهم، وتعهّدت بمفاجآت قادمة.

ومن شأن هذا التقدم اللافت تحقيق دفعة كبيرة للجيش اليمني، المسنود بقوات التحالف العربي، في معركة #استعادة_صنعاء من سيطرة ميليشيا الحوثي، وإنهاء انقلابها، نظرا للموقع والأهمية الاستراتيجية التي تحتلها مديرية أرحب.