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الحدث اليمن

رغم الثلوج.. احتجاجات بالأمم المتحدة تندد بجرائم الحوثي

المصدر: الحدث.نت
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لم تمنع العاصفة الثلجية في أوروبا إقامة وقفة احتجاجية للجالية اليمنية ضد #ميليشيات_الحوثي، حيث تجمع أفراد منها في ساحة الأمم المتحدة وهم يرددون أغنيات وطنية عن الزمن السعيد.

وكان لأمهات المختطفين وضحايا الاعتقال التعسفي كلمة في هذه #التظاهرة، وطالبن المؤتمرين في #مجلس حقوق الإنسان بالقيام بمسؤولياتهم، والإفراج الفوريِّ عن #المعتقلين.

وستسلم رسالتان للمفوض السامي من أمهات الضحايا والجالية اليمنية في #أوروبا، وذلك من أجل الإسراع لوقف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من #إيران.

كذلك تطالب الجاليات اليمنية في أوروبا المفوض السامي، رعد بن زيد، لإنهاء حالة الاعتقال السياسي والإعلامي، كذلك إحلال السلام وإنهاء حالة الفوضى التي يقوم بها الحوثي في اليمن.

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #التظاهرة, #مجلس, #المعتقلين, #أوروبا, #إيران

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