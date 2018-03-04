عملية عسكرية كبيرة للجيش اليمني في عمق حرض

بدأ #الجيش_الوطني اليمني والتحالف الأحد تنفيذ عملية عسكرية في عمق مديرية #حرض بمحافظة #حجة، والتي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بعد أن أجبرت سكانها المدنيين الخروج منها وحولتها إلى منطقة عمليات عسكرية.

وتعتبر حرض ثاني أكبر مديريات حجة، وتبعد عن الحدود السعودية قرابة 6 كيلومترات.

إلى ذلك، واصل طيران التحالف استهداف عناصر وآليات الحوثيين في محافظة #البيضاء، حيث تم تدمير عدة مركبات عسكرية بمديريتي ناطع و الملاجم.

وفي جبهة البقع بمحافظة # صعدة، دمر #التحالف 3 دبابات ومدفع حاولت الميليشيات إخفاءها في الخطوط الأمامية، بعد أن استولت عليها من ممتلكات الجيش الوطني بعد سيطرتهم على صنعاء.

كما شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أكثر من 60 غارة خلال الساعات الماضية على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وتعزيات عسكرية في 6 محافظة شمال وغرب اليمن.

حصار وتجنيد إجباري في الحديدة

أما في الحديدة، فعلى وقع المعارك وتقدم الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي عمدت ميليشيات الحوثي إلى فرض حصار كامل على مديرية الجراحي جنوب محافظة #الحديدة ومنعت المواطنين من الخروج لمزاولة أعمالهم كما منعت حركة السير في المدينة التي تبعد عن مدينة حيس بنحو 20 كيلومترا

إلى ذلك، أفاد سكان محليون أن الميليشيات منعت فتح المحال التجارية في المدينة وصادرت المساعدات الغذائية المقدمة من منظمات إنسانية للمحتاجين وفرضت جبايات على الأهالي بحجة دعم المجهود الحربي.

كما فرضت حملة تجنيد إجبارية في أوساط سكان محافظة #الحديدة لتغطية النقص الذي تعاني منه في الجبهات.