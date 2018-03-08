"عرض حوثي".. تسليم الجثث مقابل فك العزلة

جدد القيادي في #ميليشيا_الحوثي، صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي دعوته للتصالح مع قبائل طوق صنعاء الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأطلق الصماد دعوته أثناء لقائه مشايخ ووجهاء قبيلة بني الحارث، التي شاركت في الانتفاضة ضد #الحوثيين مطلع ديسمبر الماضي.

وعقد الصماد 3 لقاءات مع هذه القبيلة خلال أسبوع، وذلك بوساطة من بعض وجهاء القبائل للتصالح مع قبائل بني الحارث.

يأتي هذا التقرب من قبل الحوثيين، نظرا لأهمية قبائل بني الحارث التي تسيطر على المدخل الشمالي للعاصمة #صنعاء، إضافة إلى قربها من مناطق العمليات العسكرية.

وكشفت مصادر مقربة من الشيخ ناجي جمعان شيخ قبائل بني الحارث عن عرض تقدمت به ميليشيات الحوثي، يقضي بتسليم جثث قتلى القبيلة المحتجزة لدى الحوثيين، ومن بينها جثتا نجلي الشيخ جمعان.

ويسعى الصماد لتأمين تحركات الميليشيات في مناطق بني الحارث شمال العاصمة صنعاء، والقريبة من مديرية أرحب على خط المواجهة مع قوات الشرعية.

وقد اعترف الصماد في عدة لقاءات مع شيوخ قبائل وقادة في حزب المؤتمر أن جماعته تعاني من عزلة داخلية وخارجية، منذ مقتل الرئيس السابق صالح.