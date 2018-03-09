70 حوثيا بين قتيل وجريح.. أحدث خسائر معارك حجة

منيت الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين بخسائر فادحة إثر معارك نفذها الجيش الوطني بدعم التحالف بمنطقة الكتف جنوب جبهة #ميدي في محافظة #حجة.

وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، أن أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً، بينهم القيادي أبو الليث الزعكري، سقطوا من الميليشيات خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المصدر أن طيران التحالف ومدفعية #الجيش_الوطني استهدفوا بشكل دقيق خنادق مستحدثة وتحركات الميليشيات، ما أوقع خسائر فادحة للميليشيات في العتاد والأفراد.

وكان طيران التحالف قد شن خلال الـ 48 ساعة الماضية أكثر من 9 غارات جوية في جبهتي حرض وميدي في المحافظة نفسها.

إلى ذلك، وصل عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات إلى مشافي حجة في مديرية عبس وجمهوري المدينة، ومعظم تلك العناصر من مديريات وشحة وكشر والمحابشة وعبس وقفل شمر.