هادي: القضاء على الميليشيات الحوثية بات قريباً

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محافظي #صنعاء وعمران وذمار وصعدة بالنزول إلى الشارع وحشد كل الإمكانيات لاستكمال استعادة ما تبقى من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة #ميليشيا_الحوثي الانقلابية.

وأكد #هادي أن القضاء على الميليشيات بات قريباً، وأن الشرعية ستحقق نصراً قريباً، مشيراً إلى ضرورة استعادة جميع مؤسسات الدولة والقضاء على الفساد الذي تسبب به الانقلابيون، وضرورة عودة اليمن إلى محيطه العربي.

من جهة أخرى، أفادت قوات الجيش اليمني، الخميس، أنها حررت، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، مواقع متفرقة بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت مصادر ميدانية، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير جبال الأدمغ، الواقعة ضمن سلسلة يام الجبلية، التي تطل على خط الجوف.

كما أفشلت قوات الجيش، وفق ذات المصادر، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي على مواقع شرقي تباب الزلال، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، إن المعارك خلفت أكثر من 19 قتيلا من الميليشيا الحوثية بينهم القيادي الميداني المكنى "أبو زيد الوجيه"، علاوة على سقوط عشرات الجرحى.