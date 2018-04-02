اليمن.. مطالبات بموقف أممي أكثر جدية ضد انتهاكات الحوثي

طالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، مساء الأحد عبر شاشة الحدث، الأمم المتحدة بان تأخذ مواقف أكثر جدية ضد انتهاكات ميليشيات الحوثي واحراقها مخازن المساعدات الإنسانية.

وكانت مدينة #الحديدة في اليمن استيقظت صباح السبت على حرائق ضخمة أشعلتها صواريخ ميليشيا الحوثي، وذلك بعد سقوط صاروخين أطلقتهما الميليشيات من ضاحية " الدريهمي " جنوب شرق مدينة الحديدة، مستهدفة بوارج التحالف في البحر الأحمر.

لكن الصاروخين سقطا عقب اطلاقهما مباشرة في ميناء الصيد المعروف باسم " ميناء الإنزال السمكي"، وعلى اربعة مخازن إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

وقد استمرت الحرائق لساعات والتهمت نحو خمسين طنا من المواد الغذائية وغيرها، فضلاً عن كميات كبيرة من الوقود التي ساهمت بضخامة النيران وامتدادها.

في المقابل، زعم الحوثيون أن الحرائق ناتجه عن أسباب عرضية

في حين طالبت الشرعية بتحقيق أممي لكشف عن خلفيات الحريق

متهمة الميليشيات، بسرقة كميات كبيرة من مخازن برنامج الغذاء العالمي وتعمد قصفه وإحراقه.

