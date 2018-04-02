"قطع رأس الأفعى" في معقل الحوثي.. والجيش اليمني يتقدم

أفاد مراسل الحدث الاثنين أن عملية قطع رأس الأفعى تتواصل في #صعدة ، وتهدف إلى تضييق الخناق على الميليشيات الحوثية في معقلها الرئيسي.

إلى ذلك، أشار إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ أكثر من 20 غارة جوية ، على المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في محافظات صعدة والجوف والبيضاء.

وأفادت مصادر عسكرية لـ" الحدث " أن مقاتلات التحالف شنت أولى غاراتها على صعدة، واستهدفت مواقع للحوثيين في الملاحيظ والبقع ومديرية باقم ، كما استهدفت المقاتلات جبل الظهرة ووادي القعيف في الجوف .

وفي البيضاء قتل و جرح العشرات من عناصر مليشيات الحوثي بقصف للمقاتلات بمقر الأمن المركزي بمدينة البيضاء، والتي جعلت المليشيات منه نقطة تجمع لإفرادها لمساندة و تعزيز جبهاتهم بالمحافظة .

وتواصل قوات الشرعية اليمنية بإسناد من #التحالف تضييق الخناق على المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي في محافظة #صعدة من أربع جبهات أحدثها جبهة الملاحيظ، حيث استعاد الجيش اليمني معسكر الكامب ومواقع استراتيجية مجاورة.

إلى ذلك، تتقدم #قوات_الشرعية باتجاه جمعة بن فاضل مركز مديرية الظاهر على الطريق المؤدي لجبال مران، وتكمن أهمية هذا التقدم في أنه يفقد ميليشيات الحوثي معقلها الرئيس.

ومن جبهة كتاف شرقا إلى جبهة الملاحيظ غربا، تشتعل المواجهات بين قوات الشرعية والميليشيات الحوثية الانقلابية على امتداد المناطق الحدودية شمال محافظة صعدة الحدودية وسط تقدم كبير للجيش الوطني، بدعم جوي وبري من قوات تحالف دعم الشرعية.

وشهدت جبهة الملاحيظ معارك متواصلة منذ ثلاثة أيام، استعاد خلالها #الجيش_الوطني السيطرة على معسكر الكامب ومرتفعات استراتيجية على الطريق المؤدي إلى جبال مران، أحد أهم المعاقل التي انطلقت منها حركة تمرد الحوثي.

ووفق مصادر عسكرية، يسعى الجيش الوطني في هذه الجبهة إلى التقدم نحو جمعة بن فاضل مركز مديرية الظاهر لمحاصرة منطقة جبال مران من جهة الغرب بالتزامن مع تقدم قوات أخرى من الجيش، وبمشاركة برية وجوية من قوات التحالف على جبهة رازح من جهة الشمال.

أما في جبهة كتاف شمال شرقي صعدة، فحقق الجيش الوطني مسنودا بطائرات التحالف تقدماً جديداً خلال هجوم واسع شنه صباح السبت على مواقع الميليشيات واستعاد عدداً من المواقع في منطقة نهوقة باتجاه الصوح غرب مديرية كتاف.

وأكد قائد محور صعدة العسكري العميد عبده الأثله أن تقدما جديدا أحرزه الجيش في جبهة باقم شمال صعدة في تحرك متواصل لتضييق الخناق على الميليشيات من جميع الاتجاهات في محافظة صعدة معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

