جنيف.. مؤتمر لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن

تستضيف مدينة جنيف السويسرية الثلاثاء، مؤتمرًا رفيع المستوى حول اليمن لإعلان التعهدات لدعم الإغاثة الإنسانية في اليمن يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.



ووفقا للأمم المتحدة فإن المساهمة السعودية والإماراتية المقدرة بمليار دولار ستستخدم بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في أكثر المناطق تضررًا فيما تسعى الأمم المتحدة إلى توفير نحو ثلاثة مليارات دولار لمساعدة أكثر من ثلاثة عشر مليون يمني وسيترأس وفد اليمن في المؤتمر وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي.

