الأمم المتحدة تكثف تفتيش السفن المتجهة إلى اليمن

أكد مسؤولون من الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستكثّف عمليات تفتيش السفن التي تصل #اليمن لضمان عدم تهريب أسلحة للحوثيين.

يذكر أن مراقبين من لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش يتمركزون في أربعة موانئ إقليمية منها في جيبوتي وصلالة وغيرهما، لمراقبة الشحنات المتجهة لليمن ، وقال السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر إن اللجنة ستزيد عدد مفتشيها من أربعة إلى عشرة مفتشين ومراقبيها من ستة إلى ستة عشر مراقباً مطالبا بمراقبة أوسع تشمل السفن الصغيرة وستحسن كذلك التكنولوجيا المستخدمة في تفتيش السفن.

يذكر أن اللجنة تقوم بتفتيش السفن التجارية وسفن المساعدات المتوجهة إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.