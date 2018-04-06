الجيش اليمني يحاصر ميليشيا الحوثي في معقلها الأول بصعدة

كشف قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة إن خسائر ميليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين بلغت نحو 350 قتيلا وجريحا وعددا من الأسرى.. مشيرا الى حالة إرتباك شديد وانهيارات في صفوف الميليشيات.. وقال إن قوات الجيش الوطني حققت انتصارات ميدانية في مواقع على جبهات كتاف ورازح والظاهر وسيطرت على مساحات واسعة من السلاسل الجبلية.

هذا وتجري معارك ضارية على جبهة صعدة بين ميليشيات الحوثي والجيش الوطني الذي يحقق تقدما ملحوظا في أكثر من مديرية تتكبد الميليشيات خسائر كبيرة.

مديرية الظاهر غرب صعدة التي تشهد معارك عنيفة تبعد مرمى حجر عن جبال مران مسقط رأس زعيم الميليشيات.

الجيش الوطني يسعى إلى السيطرة على جميع الجبال المطلة على الملاحيظ قبل التقدم نحو مران وبقية مناطق مديرية حيدان.

قوات الجيش الوطني شنَّت هجوما واسعا على مواقع الميليشيا شمالي كتاف باتجاه وادي الفرع وقد تمكنت من تحرير سلسلة جبال استراتيجية.

وأوضح قائد عسكري رفيع في الجيش أن الميليشيات دفعت بمئات من عناصرها لاستعادة المواقع التي خسرتها في مديرية الظاهر.. على رأسهم ثلاثة من كبار قادتها بينهم عبد الله الرزامي أحد أذرع إيران.. لكن الجيش أفشل تلك المحاولات.

المعارك في محافظة صعدة تدور على خمس جبهات تشمل: الملاحيظ في مديرية الظاهر وبرط العنان بالجوف باتجاه آل سالم بمديرية الحشوة ومديرية باقم ومديرية رازح ومديرية كتاف والبقع.