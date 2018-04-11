اليمن.. غارات التحالف تقتل 30 حوثيا في البيضاء

قٌتل أكثر من 30 مسلحا من مليشيا الحوثي في غارات للتحالف الثلاثاء استهدفت الإنقلابيين شرقي محافظة #البيضاء .

وفي التفاصيل، قُتل أكثر من عشرين عنصراً من الميليشيا في غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيات في جبل مسعودة بجبهة قانية شرق محافظة البيضاء.

كما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات أخرى للميليشيات في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في المحافظة، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومصرع عشرة عناصر.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف ثلاث غارات على مواقع وتجمعات الميليشيات في مديرية خدير جنوب شرقي محافظة تعز.

كما دارت اشتباكات عنيفة مع الجيش الوطني عقب هجوم شنته الانقلابيون على مواقع خسروها مؤخرا في جبهة الشريجة بمحافظة لحج الامر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرين عنصرا.

