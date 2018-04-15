بوغدانوف يؤكد لهادي على موقف روسيا الداعم لليمن

أكد المبعوث الأممي الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال لقاء جمعه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالظهران استعداد بلاده لأي دور يخدم السلام في اليمن وأمنه واستقراره مشددا على موقف بلاده الداعم لليمن وشرعيته الدستورية حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته مؤكدا في سياق متصل على متانة العلاقات الروسية اليمنية التي تحتفل هذا العام بالذكرى التسعين لتأسيسها.

