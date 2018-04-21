اليمن.. مقتل مسؤول الإمداد والتسليح للإنقلابيين في البيضاء

أفادت مصادر يمنية في محافظة #البيضاء، مساء الجمعة بمقتل القيادي الحوثي خالد سيلان المكنى "أبو حسين" والمسؤول عن الإمداد والتسليح في مديريتي الطفة والملاجم مع عدد من مرافقيه خلال غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لهم في موقع الشيرة بمديرية الطفة.

إلى ذلك، أفادت مصادر ميدانية في محافظة #تعز ، بمقتل 18 انقلابياً خلال غارات وقصف على مواقع الحوثيين في منطقة العريش شرق موزع، والكمب ومفرق الوازعية غرب مقبنة.

يأتي هذا فيما فجّرت الميليشيات منازل المدنيين في عزلة الحيمة العليا بمديرية التعزية، مواصلة قصفها العشوائي للأحياء السكنية.

يذكر أن انهيارات متلاحقة تعيشها الميليشيات الحوثية في جبهات غرب تعز، على وقع العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية شرق #المخا الساحلية. وقالت مصادر مطلعة الجمعة إن قوات الشرعية نجحت في السيطرة على مواقع جديدة شرق معسكر خالد بن الوليد، وحققت تقدما كبيرا، وسيطرت على تلتي السنترال والخزان الاستراتيجيتين، إضافة إلى عدد من المناطق القريبة من مفرق البرح الوازعية الذي تتقدم باتجاهه.

على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر أن الشعب اليمني لن يقبل بالخرافة والحق الإلهي في الحكم، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي.

واعتبر في اتصال مع محافظ البيضاء الجمعة أن #ميليشيا_الحوثي فقدت معظم قوتها وأن نهايتها باتت قريبة وحتمية، داعياً المغرر بهم في صفوف الميليشيات إلى العودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي

