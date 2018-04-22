القوات اليمنية تسيطر على جبال العر ومسعودة بالبيضاء

سيطرت قوات الشرعية اليمنية، على جبال مسعودة والعر الاستراتيجي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء. كما صدت القوات هجوما للميليشيا الحوثي في جبهة الأجردي بمديرية الزاهر بالمحافظة بعد ان حاولت التسلل الى مواقع الجيش والمقاومة في آل حميقان.



وفجرت الميليشيات الجسر الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء بعد منطقة الوهبية إثر تقدم الجيش الوطني.

يأتي هذا فيما استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للانقلابيين في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب. كما سيطرت قوات الشرعية ناريا على منطقة بيت حاميم المتاخمة لمدينة الراهدة جنوب شرقي تعز.

إلى ذلك نفذ الجيش الوطني مدعوما بطائرات التحالف هجمات على الميليشيات الحوثية في محور علب، وكبدهم خسائر كبيرة في المقاتلين والمعدات.

كما مشطت العديد من المناطق المشرفة على مدينة باقم... يحدث هذا فيما تحقق قوات الشرعية نجاحات كبيرة في جبهات محافظة البيضاء، حيث قتل قيادي حوثي في غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف في مديرية الطفة.