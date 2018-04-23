غارة للتحالف على الحديدة قتلت المطلوب صالح الصماد

قتل صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، المطلوب رقم 2 على لائحة التحالف من أجل الشرعية في اليمن.

وأفادت مصادر للعربية أن الصماد - ثاني مطلوب بعد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي - قتل في غارة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على ضاحية البريهي جنوب الحديدة.

وكان التحالف قد رصد 20 مليون دولار لأي معلومة تؤدي للقبض على المطلوب صالح الصماد.

وكانت مصادر تحدثت عن وضع الصماد قيد الإقامة الجبرية بسبب خلافات داخل الميليشيات. ويأتي مقتل صالح الصماد بعد سلسلة من الخسائر البشرية في صفوف قيادات الحوثيين.