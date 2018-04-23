‏‫‬‏اليمن.. قيادات حوثية تفر من البيضاء باتجاه ذمار

أعلنت مصادر خاصة في مدينة ذمار وسط #اليمن أن العشرات من قيادات جماعة #الحوثي في #البيضاء نقلوا أسرهم إلى محافظة ذمار، بعد سيطرة قوات الجيش الوطني على معظم مناطق محافظة البيضاء.

وقالت المصادر إن قيادات حوثية بارزة في البيضاء فرت خلال هذا الأسبوع مع عوائلها إلى أحياء متعددة في مدينة ذمار، كونها إحدى المدن الآمنة التي لم تشهد مواجهات حتى اللحظة.

وتشهد محافظة البيضاء مؤخراً معارك عنيفة في مختلف المديريات، بين قوات الجيش من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، تمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على عدد كبير من مناطق ومديريات المحافظة، في عملية عسكرية واسعة توحي باقتراب تحريرها من قبضة الانقلابيين.

ودمرت مقاتلات #تحالف_دعم_الشرعية، الأحد، تعزيزات عسكرية للميليشيات كانت في طريقها إلى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 8 غارات متتالية لطائرات التحالف استهدفت تعزيزات للانقلابيين قبل وصولها إلى الجبهة. كما أسفرت الغارات عن قتل وجرح العشرات من الحوثيين وتدمير عتاد حربي، بينه دبابة و8 عربات عسكرية كانت تقل عناصر للميليشيات.

وكانت مصادر يمنية في محافظة #البيضاء، قد أفادت، مساء الجمعة بمقتل القيادي الحوثي، خالد سيلان، المكنى "أبو حسين"، والمسؤول عن الإمداد والتسليح في مديريتي الطفة والملاجم، مع عدد من مرافقيه، خلال غارة جوية لمقاتلات التحالف استهدفت تجمعاً لهم في موقع الشيرة بمديرية الطفة.