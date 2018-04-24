الحوثي يقر بمقتل الصماد.. ودقة استهدافه تكشف "المزيد"

أظهرت عملية استهداف القيادي الحوثي #صالح_الصماد امدى اتباع قوات تحالف دعم الشرعية لأعلى المعايير الخاصة بحماية المدنيين، إذ نفذت الغارات الجوية بعد أن انتهى من جولاته في جامعة الحديدة بعيدًا عن أي تجمع للمدنيين.

وقد أقر زعيم ميليشيا الحوثيين، عبد الملك الحوثي نفسه في كلمته الاثنين، بطريقة غير مباشرة ذلك، حين كشف أن استهداف الصماد جاء بعد مغادرته جامعة في #الحديدة ، أي بعيداً عن أي تجمع للمدنيين.

وقال الحوثي إن الصماد قضى ظهر يوم الخميس مع ستة من مرافقيه إثر استهدافه بغارات جوية بمحافظة الحديدة عقب عودتهمن الجامعة ولقاء مع جمع من السلطة المحلية ووجهاء محافظة الحديدة".

وكان الصماد، خلال لقاء الصماد عددٍ من المدنيين، وزيارة الجامعة، وتفقده ورشة تصنيع أسلحة في الحديدة، تحت مراقبة طائرات التحالف العربي.

وبعد أن وصل شارع الخمسين تعرض للاستهداف بواسطة ثلاث غارات جوية ليقتل وستة من القيادات بينهم فارس مناع.

وقبل أسابيع ظهر رئيس ما يسمى رئيس المجلس السياسي أمام العيان في صنعاء للمشاركة في احتفال عسكري لكن التحالف لم يتعرض له لظهوره أمام جمع من المدنيين.

