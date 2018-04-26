اليمن.. خطة أممية تبدأ بسحب السلاح وتنتهي بانتخابات

حدد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث ملامح خطته للحل في اليمن ضمن ثلاث محددات وفق ما افادت به مصادر رفيعة لصحيفة "الشرق الأوسط" .



وبحسب ما نقلت الصحيفة فإن الخطة تقوم على سحب السلاح من الميليشيات، ثم التحول الى مرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة، على ان تنتهي المرحلة بانتخابات.



واشارت المصادر الى ان الأمر سيُترك بعد ذلك لليمنيين لحل القضايا الأخرى عبر الحوار.



وأوضحت المصادر ايضاً أن المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بعد مقتل صالح الصماد، وسيذهب عوضاً عنها إلى سلطنة عمان، ومن المرجح أن يلتقي هناك المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام.



من جهته، قال وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي للصحيفة إنه يجب سحب السلاح والانسحاب من المدن اولا، ولا مانع من وجود حكومة شراكة، موضحا أن غير ذلك لن يكون إلا شرعنة للانقلاب ولن تقبل بها الحكومة الشرعية.