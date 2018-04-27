برلماني يمني يكشف كيف زور الحوثيين لتعيين خليفة الصماد

قام نائب غير شرعي بالاعتراض على عدم شرعية تزكية رئيس غير شرعي آخر، مما أثار الجدل في أوساط واسعة داخل اليمن، عندما قام #النائب_أحمد_سيف عضو #مجلس_النواب بانتقاد تنصيب خلف #المشاط خلفاً للصماد.

الاعتراض الذي قدمه على صفحته بموقع #التواصل_الاجتماعي "فيسبوك"، عنونه بمقولة "تزوير المحررات الرسمية في قانون العقوبات جريمة جسيمة، تصل عقوبتها إلى السجن سبع سنوات، فما هي عقوبة من يزور إرادة شعب، هل عقوبتهم أن يحكمونا" فهنا تكمن مقولة "شر البلية ما يُضحك".

وأضاف "أتحدى المجلس أو هيئة رئاسته، أن تنشر أسماء من حضروا الجلسة أو أي جلسة من الجلسات السابقة، أتحدى هيئة رئاسة المجلس أن تعلن حتى الرقم الذي حظر، ما يحدث هو اغتصاب لشرعية المجلس من قبل سلطة الأمر الواقع في #صنعاء، قلت هذا من قبل وليس فقط اليوم، قلته في المجلس وخارجه".

هذا وقد تم إقرار تعيين مهدي #المشَاط رئيساً للمجلس السياسي الأعلى خلفا للصماد، الذي قتل بغارة جوية للتحالف، وتشير المصادر أن الجلسة التي عقدت برئاسة يحيى الراعي الثلاثاء الماضي كان قد حضرها 23 نائبا برلمانيا.