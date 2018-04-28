غارات للتحالف على مواقع للحوثيين بصنعاء

شنَّ تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم السبت عدة غارات على مواقع الميليشيات الحوثية شمال #صنعاء، وسط تحليق مكثّف وعلى علو منخفض للطيران في أجواء العاصمة اليمنية.

واستهدفت إحدى الغارات محيط ميدان السبعين في صنعاء، حيث يتم تشييع القيادي الحوثي صالح الصماد، وتحديداً خلف منصة الاحتفالات القريبة من جامع الصالح، بينما ضربت غارة أخرى معسكر الأمن المركزي.

وسادت حالة من الهلع وسط مشيعي الصماد، ما جعلهم يعجلون بالمراسيم. وظهر القياديان محمد علي الحوثي وعلي أبو الحاكم وسط المصلين في جامع الصالح، إضافة إلى عبدالعزيز بن حبتور، رئيس "الحكومة الانقلابية". كما ظهر في أوساط المشيعين مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" الذي عين خلفاً للصماد.

ويأتي قصف اليوم السبت بعد الغارات التي استهدفت تجمعات للحوثيين في صنعاء خلال ساعات الفجر، وأسفرت بحسب مصادر طبية عن مقتل 68 عنصرا من الميليشيات كمحصلة أولية.

في سياق آخر قُتل القياديان الحوثيان "أبو زيد العزي و"محيي الدين عبدالله النعمي" مع عدد من مرافقيهما بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة #حجة شمال غربي اليمن، حسب ما أكدته مصادر عسكرية اليوم السبت لقناة "الحدث".

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مجاميع لميليشيات الحوثي كانت تختبئ في "مزارع ‎الجر" بمديرية #عبس الواقعة جنوب خطوط الموجهات في جبهتي حرض وميدي.