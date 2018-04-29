المبعوث الأممي إلى اليمن يحدد موعد زيارته إلى صنعاء

أجل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث زيارة للعاصمة اليمنية صنعاء، في إطار مساعيه لإحياء عملية السلام المتعثرة ونقلت وكالة الاناضول عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي انه كان مقررا زيارة صنعاء اليوم السبت، لكن الحوثيين أبلغوه بانشغالهم بتشييع وعزاء الرجل الثاني في الجماعة، صالح الصماد.

ميدانياً.. في صنعاء عاود طيران التحالف شن غارات ليل السبت على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثيين منها جبل النهدين ومعسكر الفرقة الأولى مدرع ، وكانت ميليشيات الحوثي قد شيعت صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى في ميدان السبعين وجامع الصالح بحضور مهدي المشاط ومحمد علي الحوثي وقيادات أخرى ، حيث تم التشييع في أجواء من الخوف والارتباك من الغارات الجوية.