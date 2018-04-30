المخلافي: إيران سبب الأزمة اليمنية ولن تكون جزءاً من الحل

قال وزير الخارجية اليمني في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط الاثنين إن إيران سبب الأزمة اليمنية ولن تكون جزءاً من الحل وهي تحاول إقناع الجميع بإمكانية المساهمة في حل الصراع اليمني.

كما طالب المخلافي ايران بالرحيل الى داخل حدودها والابتعاد عن التدخل في الشأن العربي والخليجي.

ولفت إلى تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات المتفق عليها، وهي تسليم السلاح، والإفراج عن المعتقلين، ثم الحديث عن حكومة تستكمل المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية.

وأوضح المخلافي أنه اتفق مع نظيره المصري سامح شكري على تنفيذ المرجعيات الثلاث للحل ودعم المبعوث الأممي في جولته المقبلة ودعم الحكومة الشرعية ووحدة الشعب من أجل استعادة الدولة اليمنية.

كما أشار إلى أن ميليشيا الحوثي تراهن على الزمن وتحتجز الشعب لتحقيق مكاسب شخصية كما أنها تسرق المساعدات الانسانية وتعطل دخول المواد الإغاثية

