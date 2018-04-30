اليمن.. التحالف يقصف مقرا قياديا للميليشيات في البيضاء

أفادت مصادر ميدانية أن طائرات تحالف دعم الشرعية دمرت صباح الاثنين مركزا قياديا للميليشيات الحوثية في منطقة عرقوب العقلة بمديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء.

كما استهدفت بغارات عدة مواقع وتجمعات للمليشيات في حي الجبانة بمديرية الحالي وسط الحديدة



وفي مديرية التحيتا، جنوب محافظة الحديدة، على جبهة الساحل الغربي، منعت ميليشيات الحوثي مئات المواطنين النزوح من مناطقهم بعد أن حولتها الميليشيات إلى مواقع عسكرية.



إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن المئات من السكان طلبوا من الأمم المتحدة مساعدتهم في الخروج من قراهم بعد تمركز عناصر الميليشيات الحوثية ونشر آليات عسكرية فيها.