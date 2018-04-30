صعدة محاصرة.. ومقتل قياديين حوثيين في حجة والحديدة

لقي قياديان في مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهما الأحد مع عدد من مرافقيهما بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف في حجة والحديدة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن القيادي الحوثي علي أحمد محمد هاشم العزي قتل في غارة استهدفته في منطقة الجر بمديرية عبس التابعة لمحافظة حجة.

كما قُتل القيادي في المليشيات الحوثية محمد عبدالله الجُرُب الشرفي أحد مشرفي المليشيات في الحديدة بغارة أخرى.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني أن قواته تحاصر محافظة صعدة معقل زعيم جماعة الحوثي من 5 جهات لاستكمال عملية قطع رأس الأفعى وسط تقدمات مستمرة للجيش".

وأضاف أن الجيش شن قصفاً مدفعياً على مواقع تمركز للحوثيين في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة، ما أدى إلى إعطاب عربة قتالية تابعة لهم ومقتل كل من كان على متنها.

