الجيش اليمني يتقدم باتجاه معقل زعيم الحوثيين في صعدة

أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش الوطني، تقدمت باتجاه معقل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في مديرية مران بمحافظة صعدة، مضيفة أن قوات الشرعية باتت تحاصر صعدة، بعد تمكن قوات حرس الحدود من تحرير 8 مواقع استراتيجية في جبهة البقع.

وتواصل قوات الجيش الوطني توغلها باتجاه معقل زعيم ميليشيات الحوثي في مديرية مران بمحافظة صعدة والتي باتت محاصرة من 5 محاور بحسب مصادر عسكرية.

المصادر أشارت الى ان قوات اللواء الخامس حرس حدود تمكن من تحرير 8 مواقع استراتيجية في جبهة البقع وهي سائلة مقيرع، والميمنة، وظهر البركان والميسرة، ومشروع الماء والفريض ومقيرع وتبة القناص.

المصادر ذاتها أكدت أن الجيش الوطني اقترب من مركز قيادة عمليات الانقلابيين في سلسلة جبال مران التي يشرف عليها ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وأضافت المصادر أن هؤلاء الضباط يديرون قواعد عسكرية أنشئت في الكهوف وتحتوي على مستودعات للصواريخ والأسلحة الإيرانية.

من ناحية أخرى، قُتل القيادي الحوثي العميد صبري عبدالكريم سالمين، قائد اللواء الثاني حرس حدود في صعدة مع عدد من مرافقيه، في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، كما قُتل عدد آخر من المتمردين في منطقة "الصوح" القريبة من مركز مديرية كتاف، بعد تسلل ليلي تصدى له الجيش الوطني.