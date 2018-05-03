مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني بغارة للتحالف في صعدة

أفادت أنباء عسكرية لـ"العربية" أن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن تمكن من استهداف خبيرين، أحدهما إيراني الجنسية والآخر لبناني، تابعين للميليشيات متخصصين في صناعة وإعداد الصواريخ بجبهة علب شمال محافظة صعدة اليمنية.

وأكد مصدر عسكري أن #التحالف رصد موقعاً للحوثيين عبارة عن غرفة للعمليات في مديرية باقم، كان يختبئ فيه مجموعة من عناصر #الحوثيين من بينهم خبيران متخصصان في الصواريخ.

إلى ذلك تمكن #الجيش_اليمني من إحكام حصاره على منطقة آل صبحان في مديرية باقم شمال #صعدة.

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش في تصريح لـ"العربية"، أن قوات اللواءين الخامس والثالث حرس حدود واصلا تقدمهما لليوم الثالث على التوالي في مرتفعات مقيرع والبركان والميمنة باتجاه سلسلة جبال آل الحديد خط الإمداد الوحيد المؤدي إلى عناصر الميليشيات المحاصرة داخل آل صبحان، وأن مدفعيتهم تمكنت من تدمير مخزني أسلحة وآلية كانت تحاول إيصال التعزيزات للميليشيات المحاصرة.

وأشار قروش إلى أن قوات اللواء 63 مشاة ولواء الحزم قد توغلت في أول أحياء منطقة آل صبحان ودحرت عناصر الميليشات منها، لافتاً إلى أن عشرات العناصر من الانقلابيين قد سقطوا بين قتيل وجريح.