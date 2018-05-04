السفير الأميركي باليمن: الحوثيون يحكمون مناطقهم بوحشية

قال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ماثيو تولر إنّ حكم ميليشيا الحوثي للمناطق التي تسيطر عليها يمثل حكمًا وحشيًا بالنسبة للشعب اليمني.

وأضاف تولر خلال حوار مع صحيفة اليوم السابع المصرية، الجمعة أنَّ الجانب الأميركي يشهد يوميًا انتهاكات مدنية وحقوقية تصحبها ممارسات للفساد على نطاق واسع من قبل الحوثيين.

كما أكد أنه على الحوثيين التفاوض بحسن نية لإيجاد نظام سياسي تُحترم من خلاله حقوق جميع اليمنيين.

من جهته، قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر إنه وبعد ثلاث سنوات من الحرب بدأ الانقلابيون في الانحدار و التراجع. وأكد بن دغر خلال كلمة له في جزيرة سقطرى أن المشاريع الايرانية تتراجع، والشعب اليمني ينتصر لحريته وهويته وجمهوريته على حد تعبيره.