تقدم في صعدة.. والحوثيون يتكبدون خسائر جديدة

شنت قوات الشرعية مدعومة بالتحالف هجوما عنيفا على مواقع ميليشيات الحوثي في سلسلة الجبال الاستراتيجية التي تطل على مفرق المخاء ومفرق البرح غرب مدينة #تعز

وأكد مصدر عسكري الخميس أن قوات الشرعية سيطرت على التبة السوداء والجبال المجاورة للبرح بعد أن خاضت اشتباكات عنيفة مع المليشيات ، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .

وأكد القائد العام لجبهة الساحل الغربي ابو زرعة المحرمي ان قوات الشرعية ستواصل تقدمها نحو مفرق البرح الاستراتيجي.

وفي حين استمرت الاشتباكات أمس الخميس، حققت قوات الشرعية تقدماً كبيرا مقتربة من السيطرة على جبل الخزان المطل على مفرق المخا البرح.

