سفير أميركا باليمن: انتهاكات صارخة يرتكبها الحوثيون

قال السفير الأميركي لدى اليمن #ماثيو_تولر، إنّ حكم ميليشيات #الحوثي للمناطق التي تسيطر عليها يمثل حكمًا وحشيًا بالنسبة للشعب اليمني.

وأضاف تولر خلال حوار مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الجانب الأميركي يشهد يوميا انتهاكات مدنية وحقوقية تصحبها ممارسات للفساد على نطاق واسع من قبل الحوثيين.

وأكد السفير الأميركي أنه على الحوثيين التفاوض بحسن نية لإيجاد نظام سياسي تُحترم من خلاله حقوق جميع اليمنيين.

تولر أشار إلى تقارير تؤكد ارتكاب الميليشيات انتهاكات لحقوق الإنسان مصحوبة بممارسات فساد على نطاق واسع، كما انتقد دعم #إيران للحوثيين باعتبارهم طرفا يحمل السلاح في وجه الحكومة الشرعية، وعبّر عن قلق بلاده العميق من استهداف الميليشيات للسكان المدنيين فى السعودية، معتبرا أن تلك الأعمال لا تخدم سوى إطالة أمد الأزمة.