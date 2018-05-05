الجيش اليمني يتقدم في الساحل الغربي مسنودا من التحالف

خسرت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، الجمعة، عدة مواقع استراتيجية في هجوم خاطف نفذته قوات الشرعية اليمنية، بإسناد كثيف من طيران تحالف دعم الشرعية في #اليمن، في جبهة الساحل الغربي.

وسيطرت قوات الشرعية اليمنية، على سلسلة جبلية استراتيجية، في محيط مفرق البرح، وقطعت أهم طرق إمداد #الحوثيين.

وتواصل تقدمها الميداني باتجاه مفرق، ومنطقة البرح لفك حصار الميليشيات المفروض على مدينة #تعز، وتأمين التقدم باتجاه الحديدة.

وأكد مصادر أن التقدم الميداني مستمر وسط انهيارات كبيرة في صفوف الحوثيين، الذين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال المواجهات، لافتا الى مصرع العشرات من ميليشيات الحوثي في المواجهات وغارات #التحالف.

#الساحل_الغربي

بفضل الله عز وجل

ألوية العمالقة تشن هجوما على مفرق البرح وتسقط العديد من الجبال في هجوم خاطف

وكبدت المليشيا الحوثية خسائر كبيرة والتقدم مستمر نسأل الله لهم النصر

# العمالقة pic.twitter.com/Jt2uNAHL5d — جبهة الساحل الغربي# (@sahel_almakha) May 4, 2018

وتشارك في هذه العملية ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، وألوية العمالقة مدعومين بالمقاومة التهامية والجنوبية، وبإسناد جوي كثيف من مقاتلات التحالف، وطيران الأباتشي.

وبحسب مصادر ميدانية، فإن ألوية العمالقة تقدمت من جبال الهاملي، والتحمت مع قوات ألوية حراس الجمهورية التي تقدمت من شرق وجنوب معسكر خالد، وتمت السيطرة على سلسلة جبلية ومواقع استراتيجية مهمة تطل على مفرق المخا-البرح، بعد اشتباكات عنيفة مع الميليشيات.

وأكدت أن الخطوط الدفاعية الأولى للحوثيين انهارت في مناطق عدة، وما يعيق السيطرة بشكل كامل على مفرق ومنطقة البرح كثافة الألغام التي زرعتها الميليشيات وبشكل عشوائي.

وفي هذه الأثناء، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الساحل الغربي، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للميليشيات ومصرع العشرات في صفوفها.

ونشرت صفحة جبهة الساحل الغربي بموقع #تويتر مقاطع فيديو، لعملية التقدم الميداني باتجاه مفرق ومنطقة البرح.