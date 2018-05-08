تعرف على مواقع الحوثي التي قصفتها مقاتلات التحالف

نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية ضد مواقع للحوثيين في صنعاء، مستهدفة قيادات انقلابية من الصفين الأول والثاني.

وعن مواقع الغارات بالتفصيل، فقد استهدفت غارتان مكتب رئاسة الجمهورية الذي يقع في منطقة التحرير في مركز المدينة، مقابل مبنى البنك المركزي.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف بها الموقع.

والغارة الأولى للتحالف ضربت السور الخارجي للمبنى وأصابت المحول الكهربائي الخاص به، أما الغارة الثانية فأصابت المبنى نفسه.

وفور وقوع الغارتين، شوهدت سيارات إسعاف تهرع للمكان وقام عناصر الميليشيات بالانتشار في محيط المبنى، كما أغلقوا جميع الطرق المؤدية إليه.

وأوقعت الغارتان قتلى وجرحى في صفوف عناصر وقيادات حوثية كانوا موجودين في المكتب الرئاسي لم تتأكد هويتهم بعد.

وكانت مقاتلات التحالف نفذت أيضاً قبلها بساعات غارات جوية على وزارتي الدفاع والداخلية الخاضعتين لسيطرة الحوثي في صنعاء.