تعز: الجيش يدخل مدينة البرح ويقطع الإمداد عن الحوثيين

تمكنت قوات "ألوية العمالقة" التابعة للجيش الوطني اليمني من دخول مدينة البرح شمال غرب #تعز بعد معارك عنيفة استغرقت عدة أيام، تم خلالها دحر #الميليشيات_الانقلابية من مفرق الوازعية والتقدم إلى مدينة البرح وقطع خطوط الإمداد بشكل كامل عن مواقع الميليشيات في منطقة موزع في الجهة الغربية من البرح.

وأوضح مصدر عسكري رفيع في المنطقة أن قوات الشرعية أحكمت سيطرتها الكاملة على الطرق الرئيسية باتجاه مرتفعات كَهبُوب والعمري وعَزَّان والمنصورة والوازعية وقطعت خطوط إمداد الميليشيات.

وأشار المصدر إلى أن معارك عنيفة تدور في منطقة البرح بإسناد جوي متواصل من طائرات تحالف دعم الشرعية لتصفية ما تبقى من جيوب للميليشيات.