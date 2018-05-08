"حرب" ضد الكوليرا.. تنطلق في اليمن

بدأت في اليمن أول حملة تطعيم ضد مرض #الكوليرا وذلك بعد 18 شهراً من انتشار هذا الوباء نتيجة الحرب وأزمة تتعلق بأنظمة الصرف الصحي ومعالجة المياه لكن منظمة الصحة العالمية قالت إنها لم تحصل حتى الآن على إذن للقيام بحملة التطعيم في جميع أنحاء البلاد.

ويقول موظفو إغاثة إن بعض كبار المسؤولين #الحوثيين الذين تسيطر قواتهم على العاصمة صنعاء اعترضوا على التطعيمات وقد أدى ذلك إلى تأخير البرنامج نحو عام بالفعل.

وحسب أرقام منظمة الصحة، فإن هناك أكثر من مليون حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا في اليمن و2275 حالة وفاة مسجلة نتيجة هذا المرض منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ويتم إعطاء التطعيم عن طريق الفم وقد بدأت الحملة في أربع مديريات بعدن يوم الأحد مستهدفة تطعيم 350 ألف شخص بالتزامن مع موسم المطر الذي يخشى موظفو #الصحة من أنه قد يؤدي إلى زيادة انتشار المرض.

وقال مايكل رايان المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية في إفادة صحلفية يوم الاثنين "لدينا خطط لمد ذلك إلى كل المناطق المعرضة للخطر وما زلنا نتفاوض من أجل التخطيط لهذه الحملات. حتى الآن لم نحدد مواعيد لهذه الحملات ولكننا على استعداد للتحرك.. فور الحصول على الموافقات اللازمة".

وتأمل الحملة بأن تغطي ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص في المناطق المعرضة للخطر.

وتنتقل الكوليرا عن طريق المياه الملوثة بالصرف الصحي أو الطعام الملوث ويمكن أن تكون قاتلة لأن المريض يفقد بسرعة السوائل الموجودة في جسمه بسبب القيء والإسهال.

ويمكن علاجها مبكرا عن طريق إعطاء المريض أملاح تعويض السوائل عن طريق الفم.