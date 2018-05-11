الرئيس اليمني يلتقي قائد قوات التحالف في الرياض

زار #الرئيس_اليمني عبد ربه منصور هادي، ظهر اليوم الجمعة، قيادة القوات المشتركة للتحالف في #الرياض، حيث كان في استقباله قائد القوات المشتركة الفريق الركن #فهد_بن_تركي بن عبدالعزيز، وخلال الزيارة استمع هادي لإيجاز عن سير العمليات العسكرية بالداخل اليمني، وقد تم تبادل الحديث في جملة مواضيع تتعلق بالعمليات الميدانية للجيش الوطني المدعوم من #التحالف.

كما أشاد الرئيس اليمني بالدور الذي تقوم به قوات التحالف لإعادة الشرعية، مؤكدا أن #ميليشيات_الحوثي لن تستمر في إذلال الشعب اليمني، والنصر والتمكين قادم بمشيئة الله في كل شبر من أرض اليمن.

كما أشاد الرئيس هادي في الوقت ذاته بالأدوار البطولية للجيش السعودي والشعب اليمني الذي يرفض الخضوع لميليشيات الظلام والانقلاب والموت.