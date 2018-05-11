اليمن.. أموال علي عبدالله صالح في قبضة الميليشيات

أعلنت #ميليشيات_الحوثي مصادرة الأموال التي عثر عليها بحوزة الرئيس اليمني الراحل، #علي_عبدالله_صالح.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ"، التي يسيطر عليها الحوثيون في #صنعاء، أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلابيين، مهدي المشاط، قال إنه وجه بتسليم الأموال إلى البنك المركزي اليمني.

من جهة أخرى، تحررت، الخميس، مديرية موزع دون عمليات عسكرية بعد فرار الميليشيات منها، مع قطع الإمدادات عن عناصرها من منطقة البرح التابعة لمديرية مقبنة.

وتتوقع مصادر عسكرية تسليم الحوثيين في بقية جيوبهم المحاصرة في العمري وكهبوب والوازعية، وأجزاء من جبل حبشي ومقبنة.

وبسيطرة الشرعية اليمنية على البرح، تكون بذلك قد سقطت آخر قلاع الميليشيات في الساحل الغربي من جهة تعز، والتي ظلت تحت قبضة الانقلابيين لثلاثة أعوام، ما يفتح الطريق أمام الجيش الوطني، بإسناد من التحالف، للتوغل لمواصلة ملاحقة وطرد الحوثيين وصولاً إلى الحديدة، ومينائها الاستراتيجي.

وتتبع البرح مديرية مقبنة، وهي أكبر مديريات محافظة تعز مساحةً، وتطهيرها يلف حبل المشنقة حول رقبة الميليشيات، بحسب مصادر ميدانية، وذلك بخسارتها أكبر قدر ممكن من الجغرافيا الواقعة غرب تعز.