التحالف: قيادات الحوثي أهداف شرعية لنا وحكومتهم وهمية

اعتبر العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قيادات الحوثيين أهداف شرعية للتحالف، مشدداً على أن حكومة الانقلابيين في اليمن وهمية.

وقال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط: "عناصر وقيادات الميليشيات الحوثية المسلحة التابعة لإيران أهداف عسكرية مشروعة بحسب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الخاصة بالاستهداف".

كما شدد على رفض أي مبادرة من دون اعتراف الحوثيين الصريح وإقرارهم بالقرار 2216، ومرجعيات الحل اليمني.

إلى ذلك، اعتبر "أن الانقلابيين خارجون عن القانون الدولي الإنساني بحسب مواده الواردة باتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، ولا يمثلون المدنيين الذين ليسوا طرفا (بدورهم) في العمليات العسكرية".

تقدم ميداني في تعز

وتأتي تلك التصريحات في وقت يحقق الجيش اليمني تقدماً ميدانياً في عدة جبهات لا سيما #تعز. فقد ذكر مصدر ميداني السبت أن قوات الجيش الوطني حررت منطقتي التلة السوداء وتلة الشيكي بجبهة الكدحة جنوب غربي تعز بعد أن شنت هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات.

كما قتل القائد الحوثي عبدالناصر الجنيدي قائد محور البيضاء على يد الجيش بعد معارك تحرير منطقتي حوران وقانية الواقعتين بين محافظتي مأرب والبيضاء.